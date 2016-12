09:34 - Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in modo più o meno grave in un incidente stradale accaduto intorno alla mezzanotte tra Sabbioneta e Commessaggio inferiore, nel Mantovano. Secondo quanto accertato dagli uomini del 118 intervenuti sul posto, le vittime e i feriti si trovavano a bordo di un'auto finita in un fosso.