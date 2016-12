09:30 - E' completamente rientrata l'emergenza per gli allagamenti avvenuti a Milano in conseguenza delle forti piogge e dell'esondazione del fiume Seveso. Nella notte è stata superata senza particolari problemi la piena controllata del Lambro. I mezzi dell'Amsa, azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, hanno lavorato tutta la notte per ripulire le strade da fango e detriti, e per ripulire le bocchette delle fognature.