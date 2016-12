23:16 - E' arrivata a Milano la perturbazione attesa dal nord Europa che ha portato a un brusco calo delle temperature: preceduta da forte vento e numerosi fulmini, la pioggia ha iniziato a cadere attorno alle 22 ed è diventata più forte con il passare dei minuti. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alcuni alberi e rami caduti in strada, che non hanno però causato alcun danno a cose e persone.