Maltempo Milano,Pisapia:risarciremo

18:50 - Il Comune di Milano "farà tutto quello che è necessario per risarcire i cittadini dai danni provocati dall'esondazione del Seveso". Lo ha annunciato il sindaco Giuliano Pisapia, intervenendo in consiglio comunale dopo l'allagamento di alcune zone della città. Pisapia ha anche ringraziato "tutti coloro che hanno lavorato e stanno ancora lavorando per limitare i danni e riportare la situazione alla normalità, anche volontari e cittadini".