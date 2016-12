Maltempo e pista ridotta per lavori: paralizzato l'aeroporto di Orio al Serio

18:05 - Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, dove, a causa del maltempo e della pista ridotta, sono stati dirottati diversi voli, mentre altri sono stati cancellati. Dalle 9 nessun volo è più riuscito ad atterrare, causando quindi anche la paralisi anche delle partenze. L'aeroporto è preso d'assalto da famiglie e passeggeri singoli alla ricerca di informazioni. La situazione è caotica.

Inevitabili i ritardi a catena che hanno provocato disagi per numerosi passeggeri. Agli sportelli informativi si sono formate lunghissime code di passeggeri. In molti si sono lamentati per l'assoluta mancanza di informazioni. "A me è stato consigliato di cambiare il biglietto via internet", ha detto un turista. I punti di ristoro dello scalo resteranno aperti, in via eccezionale, anche in orario notturno.