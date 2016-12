29 luglio 2014 Maltempo, disagi per i temporali al Nord

Esonda il lago di Varese, danni in provincia A Milano esondazione controllata del Seveso, ma resta alto il pericolo di nuovi allagamenti in caso di altre piogge. Rallentamenti dei treni nel Torinese e in Friuli Venezia Giulia per i nubifragi

20:48 - Esondazione controllata, nella notte, per il fiume Seveso a Milano. Il corso d'acqua che da settimane tiene in scacco la città per via del maltempo, è infatti fuoriuscito a livello del piano stradale alle 4:47. I tecnici del Comune hanno operato per favorirne il deflusso, e stamani il livello è tornato sotto i limiti di guardia, ma è costantemente monitorato. Resta alto il pericolo di nuove esondazioni, in caso di prosecuzione delle piogge.

L'Assessore alla Sicurezza e Coesione sociale del Comune di Milano Marco Granelli ha comunicato che l'esondazione è durata dalle 4.47 alle 6.07. "Protezione civile - si legge in un messaggio - Seveso alle ore 7.45 sceso sotto soglia allarme con livelli in tutti e tre i punti intorno a cm 120 e in continua discesa. Meteo in lento ma progressivo miglioramento. Esondazione contenuta dalle nuove procedure coordinate dal punto di comando avanzato del comune di Milano posto a incrocio via Ca' Granda".



Temporale tra Veneto e Fvg causa rallentamenti ai treni - Un forte temporale verificatosi nel Veneto orientale ha causato rallentamenti e ritardi ad alcuni treni sulla linea da e per il Friuli Venezia Giulia, tra Portogruaro e Latisana. Probabilmente a causa di un fulmine, si è verificato un guasto ai sistemi di distanziamento lungo la linea, che hanno costretto i convogli a rallentare la velocità, accumulando ritardi intorno ai 15-20 minuti. I rallentamenti si ripercuotono anche su alcuni treni in partenza alla stazione di Trieste.



Nubifragi nel Torinese, treni cancellati - Sette treni regionali in servizio sulle tratte Torino-Milano e Torino-Aosta sono stati cancellati lunedì sera a causa del maltempo in provincia di Torino. Altri 16 treni hanno subito ritardi compresi tra 20 e 70 minuti. Si tratta di 12 regionali, un intercity e tre Frecciarossa in servizio sulla linea ad alta velocità. Le due linee sono poi state riparate intorno alle 20.



Esonda il lago di Varese, disagi in provincia - Disagi e danni a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sul territorio sono segnalati nel Varesotto. Il lago di Varese è esondato tra Capolago e il lido della Schiranna e anche il fiume Olona è fuoriuscito dagli argini in alcuni tratti, tra Varese, Fagnano Olona e Gorla Maggiore. Sono quindi numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e anche per cadute di alberi. A causa del maltempo è crollato il muro esterno di una scuola materna parrocchiale a Cantello (Varese) e in diverse zone della provincia si stanno registrando rallentamenti nella circolazione delle auto.