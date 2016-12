19:57 - Temporali in arrivo sul Nord Italia, in particolare su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, temporali e forti raffiche di vento. Lo comunica un avviso meteo della Protezione civile. A Milano inoltre occhi puntati sui fiumi Seveso e Lambro: la Regione Lombardia ha infatti emesso un'allerta per il rischio di esondazione.