19 agosto 2014 Maltempo a Milano, esonda il Lambro

Trombe d'aria e allagamenti in Liguria Nel capoluogo lombardo anche il Seveso aveva superato la seconda soglia di allarme. Successivamente l'allerta è rientrata per entrambi i fiumi. Dirottati alcuni voli dall'aeroporto di Genova

16:24 - Torna l'allerta maltempo a Milano, dopo i forti acquazzoni della notte. Il fiume Lambro è esondato nella zona dell'omonimo parco, in via Mecenate e nei pressi di via Pusiano e via Camaldoli. In mattinata il Seveso aveva superato la seconda soglia di allarme. Dopo gli interventi da parte dei tecnici che hanno aperto alcuni tombini, il livello delle acque è tuttavia tornato a condizioni pressoché normali. Sotto controllo anche il Lambro.

Gli agenti della polizia locale e il personale della Protezione civile, spiega il Comune, stanno monitorando l'andamento del fiume Lambro che aveva raggiunto la fase di pre-allarme. Non si registrano particolari disagi. Nella zona attraversata dal Seveso, invece, sono undici le pattuglie della polizia locale che, insieme al personale della Protezione civile comunale, hanno tenuto sotto controllo il fiume.



Liguria, trombe d'aria e allagamenti - Acquazzoni, allagamenti e trombe d'aria hanno colpito la Liguria, da Genova a Savona. Nell'Albenghese alcuni campi a cielo aperto della piana agricola sono stati invasi dall'acqua. Devastati dalla pioggia anche alcuni box a Celle Ligure, Varazze e Savona. Nella notte vi sono stati anche frequenti black out elettrici a Loano e Albenga. Alcune persone rimaste bloccate negli ascensori sono state liberate dai vigili del fuoco. Soppressi concerti ad Alassio e altre iniziative all'aperto come sagre e feste paesane in giro per la provincia.



Tromba d'aria abbatte muro su ferrovia a Pegli - Una delle trombe d'aria ha fatto crollare un pezzo di muro sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia a Pegli. Il vortice ha investito una palazzina in via Multedo spaccando i vetri. Saltati anche alcuni parabrezza delle auto. La tromba d'aria ha fatto volar via le baracche di legno sulla spiaggia. "La violenza del vento era tale che ho dovuto aggrapparmi a un palo - ha detto uno dei vigili del fuoco - per non essere sbattuto a terra".



Aeroporto di Genova, voli dirottati - Cinque voli in arrivo all'aeroporto di Genova sono stati dirottati su altri scali. Tre sono stati deviati su Pisa, uno su Torino e uno su Milano Malpensa. Ritardo per il volo dallo scalo genovese verso Londra.



Chiusa l'Aurelia tra Genova e Arenzano - Un allagamento dovuto alle forti mareggiate ha determinato la chiusura del tratto della strada statale 1 "Via Aurelia" tra Arenzano e Genova, come ha fatto sapere l'Anas. Due trombe d'aria si sono abbattute su due località costiere, Arenzano e Multedo.



Tromba d'aria vicina relitto Concordia - E' passata poco distante dalla Concordia la più grande delle due trombe d'aria. Il vortice si è formato al largo del porto di Voltri, in cui è ormeggiata la nave, e si è diretto verso terra passando a circa un chilometro dalla Concordia. Dall'Autorità portuale non è stato segnalato alcun danno alla nave e al cantiere, sistemato a ridosso della diga del porto di Voltri. Problemi invece a terra, a una recinzione nei pressi del parco ferroviario del terminal Vte di Voltri. Passata a ponente della Concordia, la violenta tromba d'aria ha raggiunto terra provocando gravi danni alle strutture lungo il litorale.



Liguria, esondazioni a Ponente - Allagamenti e disagi in Liguria nella zona di Ponente di Genova fra Prà, Voltri e Sestri, dove alcuni rii hanno esondato bloccando alcune automobili per strada. Sulla zona si è abbattuto un forte temporale. La capitaneria di porto di Genova ha lanciato un invito alla cautela: in particolare si invita a non avvicinarsi troppo alle zone costiere di Arenzano, Voltri e Multedo.



Maltempo anche in Veneto - Dopo la tregua di lunedì, la pioggia è tornata su tutto il Veneto con una generale instabilità persistente che continuerà anche mercoledì, con frequenti annuvolamenti alternati a temporanee schiarite più probabili nella mattinata. Non è esclusa la possibilità di fenomeni intensi specie dal tardo pomeriggio.