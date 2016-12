Magreglio, pony come animale domestico: vicini si lamentano

13:26 - Anna, che vive con il suo mini pony da ben 13 anni, è rimasta di stucco quando il comune di Magreglio le ha intimato, con un'ordinanza, di sbarazzarsi dell'animale. La regione Lombardia li reputa animali di affezione, esattamente come cani e gatti, ma i vicini della signora continuano a lamentarsi del cattivo odore. Molte mamme, invece di badare alla puzza, accompagnano spesso i bambini ad accarezzarlo e dargli da mangiare. Sarà una dura lotta visto che la donna non ha nessuna intenzione di cedere: quello è il suo animale. Un pony, un bellissimo mini che si chiama Ishi e ha la sua stalla con una casetta di legno proprio in giardino