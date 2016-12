12:51 - Per Antonino Cutrì, ucciso nell'assalto al blindato della polizia per far evadere Domenico, far scappare il fratello era diventata "un'ossessione". Lo ha rivelato la madre, sentita dagli investigatori. Antonino aveva manifestato più volte l'intenzione di organizzare la fuga del boss. Secondo la donna, per portare a termine il progetto aveva addirittura preso lezioni per pilotare un elicottero.