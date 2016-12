Lucentis,Lombardia chiederà danni

12:44 - "La Regione Lombardia intenterà una serie di azioni legali nei confronti dei gruppi Novartis e Roche" per il caso Lucentis, il farmaco che sarebbe stato favorito al posto del meno caro Avastin. Lo ha annunciato il governatore Roberto Maroni, per cui ci sarebbe stato un danno "stimato in oltre 60 milioni di euro per il sistema sanitario regionale". La giunta ha deliberato di dare "incarico all'avvocatura regionale per recuperare la somma".