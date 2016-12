9 agosto 2014 Lodi, cadavere sezionato in un trolley all'interno di un cassonetto: 2 fermati Il macabro ritrovamento nei pressi della stazione. Si tratta del corpo di un professore in pensione assassinato a Milano. A bordo dell'auto dei fermati sono stati trovati strumenti sadomaso Tweet google 0 Invia ad un amico

18:11 - Il cadavere sezionato di un professore in pensione, Adriano Manesco, 77 anni, compagno di liceo di Silvio Berlusconi, è stato trovato in un trolley dentro un cassonetto nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi. L'indicazione su dove si trovava il corpo è venuta da Piacenza, dove giovedì la polizia aveva fermato due uomini che si stavano liberando di abiti macchiati di sangue. Quale movente non si esclude la pista degli incontri a luci rosse.

La questura di Lodi stava quindi cercando la valigia già dalle prime ore del pomeriggio, avendo avuto comunicazione dalla polizia di Piacenza di un omicidio di un uomo il cui cadavere è stato abbandonato proprio in un cassonetto nei pressi della stazione. L'omicidio del professore è avvenuto a Milano. Manesco era stato professore universitario: sembra non abbia parenti, ed era in pensione dagli anni '90.



E' stato grazie a un'intuizione degli agenti di una volante della polizia di Piacenza che è stato possibile avviare l'indagine lampo che nel pomeriggio ha portato alla macabra scoperta del cadavere a Lodi. Tutto è nato da un controllo compiuto dagli agenti la scorsa notte. A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti di via Nasalli Rocca, zona residenziale di Piacenza, che hanno segnalato due individui che si stavano spogliando in mezzo alla strada.



Quando sul posto è arrivata la volante, i poliziotti hanno trovato i due mentre stavano gettando i loro indumenti in un cassonetto dei rifiuti. Gli agenti, insospettiti, hanno controllato meglio, trovando sulla loro auto materiale sospetto: un telo di plastica, coltelli, uno storditore elettrico, dei passamontagna, una pistola giocatolo. Erano anche in possesso di un computer portatile che si è poi scoperto appartenere a un ex insegnante di Milano. I due sono stati subito bloccati e accompagnati in questura. Interrogati per tutta la notte, alla fine avrebbero permesso alla polizia di trovare il trolley con il corpo.



L'omicidio potrebbe essere maturato nell'ambiente degli incontri a luci rosse. Non lo escludono gli investigatori piacentini, che stanno vagliando varie ipotesi sul movente. Incensurati i due trentenni piacentini - uno residente nel capoluogo, nel quartiere residenziale della Besurica, l'altro a Fiorenzuola d'Arda - bloccati dalla polizia.



Adriano Manesco, era stato compagno di classe di Silvio Berlusconi al liceo classico dei salesiani di via Copernico, a Milano. Lo raccontano i vicini di casa dell'uomo. Manesco era l'unico della classe a non partecipare ai ritrovi organizzati tra gli ex liceali giunti alla maturità nel 1955.



Sull'auto dei fermati trovati oggetti sadomaso - Sono Gianluca Civardi, 31 anni, e Paolo Grassi, 30, i due piacentini fermati per l'omicidio dell'ex docente universitario. L'udienza di convalida del fermo è prevista lunedì. A bordo dell'auto dei due sono stati scoperti anche strumenti sadomaso. I fermati avevano anche dei biglietti del treno per la tratta Piacenza-Milano e uno di loro ha parlato di una terza persona riguardo alla quale, però, non si sono trovati riscontri, tanto che agli investigatori appare un depistaggio.