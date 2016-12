Lodi, 22enne scomparso nell'Adda

21:45 - Un 22enne romeno, residente nel Lodigiano, è scomparso nelle acque del fiume Adda, nei pressi del Parco del Belgiardino. Con due altri amici aveva deciso di passare una giornata sulle rive del fiume in una zona che da qualche anno in estate viene occupata da persone di nazionalità straniera come luogo di vacanza. I due amici l'hanno visto poco lontano da loro annaspare nell'acqua e poi scomparire. Finora le ricerche sono risultate vane.