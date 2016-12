Legnano, studente scomparso I genitori lanciano l'appello

17:38 - Giovedì scorso Stefano Morato, studente presso l'università Bicocca di Milano, è sparito dalla sua abitazione di Legnano dove vive con la famiglia. I filmati della stazione ferroviaria testimoniano che è salito sul convoglio alle 10.15 diretto alla stazione Garibaldi di Milano. Nel capoluogo lombardo, presso il suo ateneo, avrebbe dovuto sostenere un colloquio con un docente, ma nessuno l'ha visto, nè il professore nè gli amici.

Stefano è alto un metro e 75, corporatura esile e capelli biondi. E' descritto come un ragazzo timido e riservato. Il giorno della scomparsa indossava un giubbotto antivento grigio con colletto rosso, uno zaino sulle spalle e gli occhiali da vista. La famiglia lancia un appello per ritrovarlo. Il riferimento è il commissario di polizia di via Monsignor Girardelli a Legnano.