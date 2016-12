00:24 - Resti umani di antica origine sono emersi durante uno scavo per la rete del gas, in corso nel quartiere Olate di Lecco, vicino alla locale chiesa parrocchiale. Gli operai hanno informato il Comune del ritrovamento e le autorità hanno avvertito la soprintendenza di Milano. Le ossa, sicuramente molto antiche, verranno sottoposte a prelievi e approfondimenti di carattere scientifico per poterle datare con precisione.