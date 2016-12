Lecco, per un'enciclopedia si fa dare 100mila euro: denunciato 50enne

13:33 - La cultura ha un peso e un prezzo. Ne sa qualcosa una famiglia di Osnago, nel Lecchese, che dopo aver comprato un'enciclopedia da un rappresentante della casa editrice che pubblica l'opera, negli anni ha acquistato "aggiornamenti" per un valore di oltre 100mila euro. I carabinieri della stazione di Merate hanno denunciato per truffa il rappresentante, A. V., 50 anni, di Lodi, pregiudicato.

I truffati avevano sottoscritto contratti e finanziamenti, che l'uomo sosteneva fossero necessari per essere inseriti in un elenco di utenti ai quali la ditta avrebbe ricomprato l'enciclopedia. Perché ciò avvenisse però l'opera doveva essere completa: da qui la necessità di non perdere nemmeno un aggiornamento per non essere esclusi dalla fantomatica, quanto inesistente, lista.