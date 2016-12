9 giugno 2014 Lecco, idrovolante precipita e prende fuoco: morti il pilota e i due passeggeri a bordo Il velivolo era da poco partito da Como. L'incidente in una zona impervia anche per i soccorsi. Recuperati i corpi delle tre vittime Tweet google 0 Invia ad un amico

17:15 - Sono morte le tre persone a bordo dell'idrovolante precipitato in località Valle dei Forni in Valvarrone, nel Lecchese. Lo ha reso noto il 118 appena concluse le operazioni di recupero dei corpi. Le vittime sono il pilota, Pietro Brenna, e una coppia di Abbadia Lariana. L'aereo era partito da Como e l'incidente è avvenuto sulle montagne di Premana, luogo molto impervio anche per i soccorsi.

Brenna, 33 anni, imprenditore edile di Como, nonostante la giovane età aveva già una notevole esperienza di volo alle spalle, all'Aero Club del capoluogo lombardo.



Sul posto sono intervenuti l'Elisoccorso di Como, i vigili del Fuoco, i carabinieri, il soccorso Alpino. Uno dei soccorritori ha riferito che l'idrovolante precipitato dopo l'impatto ha preso fuoco. L'area dell'incidente si trova tra i boschi e non è facilmente raggiungibile neanche dai mezzi di soccorso. In molti si sono diretti verso la zona a piedi. Due vittime sono state individuate immediatamente e poco dopo è stata trovata senza vita anche la terza persona a bordo.