Lecco, genitori a fare spese:il bambino legato al letto

16:30 - Sono rimasti senza parole gli agenti che, durante un controllo, hanno trovato un bambino di tre anni legato al lettino in un'abitazione di Galbiate, nel Lecchese, mentre i genitori erano a fare spese. L'episodio è avvenuto nell'abitazione di una famiglia immigrata da un paese dell'Est. In casa oltre al piccolo, c'era solo la nonna che faticava a capire l'italiano. Gli agenti hanno chiesto aiuto al 118 ed è stata avvisata anche la polizia.

I genitori del bambino erano andati a fare la spesa e al loro ritorno, quando sono stati rintracciati, hanno cercato di spiegare che nel loro paese si usa fare così, in questi casi, per non correre pericoli. Il piccolo è stato liberato e trasferito in ospedale a Lecco per una serie di controlli. Non sarebbe stato trovato alcun tipo di lesione. E' stata comunque avviata un'inchiesta.