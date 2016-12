17:19 - Un rottweiler ha aggredito un bambino di due anni a Osnago, nel Lecchese, procurandogli gravi lesioni. Secondo quanto riportato da "Il Giorno", il cane ha scavalcato il recinto di casa e si è avventato sul piccolo, salvato da un vicino. I carabinieri hanno sparato alla bestia per metterla in fuga. Il bambino ora si trova in prognosi riservata all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Il piccolo è stato aggredito mentre stava giocando nel giardino di casa. Il rottweiler, raggiunto da un proiettile, si è dato alla fuga ma è stato poi catturato e affidato al servizio veterinario. I soccorsi sono riusciti a intervenire solo dopo che i militari hanno sparato all'animale, che aveva aggredito e morsicato più volte il bambino. Nel frattempo, un vicino era riuscito a strapparlo alle fauci del bestione rifugiandosi con lui nell'appartamento e chiamando il 118.



I sanitari sono riusciti a entrare solo dopo l'intervento dei carabinieri, perché il cane, letteralmente impazzito, era pronto ad aggredirli. Al piccolo sono stati riscontrati diversi traumi e lesioni gravi, ma dovrebbe cavarsela.