La moglie di Bossetti: "Andammo nel campo dove venne trovata Yara"

20:07 - Massimo Giuseppe Bossetti e la moglie si recarono nel campo di Chignolo d'Isola dove fu trovato il corpo di Yara Gambirasio. E' la stessa Marita Comi a riferirlo agli inquirenti che hanno messo a verbale le sue dichiarazioni durante il suo secondo interrogatorio. La donna ha visto per la prima volta il marito in carcere. Il colloquio è durato un'ora e mezza.

"Si è mai recata sul luogo del rinvenimento del cadavere di Yara?", hanno chiesto gli investigatori alla donna, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica.



"E' capitato in una circostanza, parecchio tempo dopo il ritrovamento di Yara. Transitando per andare a Capriate San Gervasio volevamo andare a vedere il luogo", ha risposto la moglie di Bossetti. "Inizialemente non trovammo la strada, ma alla fine ci siamo arrivati. Che io sappia, mio marito non c'è mai andato".