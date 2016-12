La gemella di Bossetti: "Sconvolti, non sapevamo di avere un altro padre"

18:20 - "Mio fratello è sangue del mio sangue, io lo conosco, lui è innocente". Queste le parole di Laura Letizia Bossetti, sorella gemella di Massimo Bossetti, intervistata da Matrix. "Non sapevo di avere un altro padre - ha aggiunto la donna - ma per me mio padre è quello che mi ha cresciuta". "Hanno voluto incastrarlo. Non è lui, ne sono sicura al cento per cento".

"Qui in famiglia stiamo male, è una tragedia, ma ci sentiamo vicini ai genitori di Yara Gambirasio", ha detto ancora. La donna, da quando ascoltando la televisione ha saputo del fermo del fratello gemello non chiude occhio: "Siamo cresciuti insieme - ribadisce - e so che non farebbe male a una mosca. E' un bravo padre, un grande lavoratore. Siamo una famiglia - aggiunge - che pensa solo a guadagnare qualcosa per mangiare, siamo persone semplici".



In piedi, davanti al portone della sua abitazione, ad Almenno San Salvatore in provincia di Bergamo, la donna spiega di non aver mai saputo dell'eventuale relazione della madre con Guerinoni: "Che io e mio fratello siamo figli illegittimi l'ho scoperto dai giornali. Ma per me, mio padre resta l'uomo che mi ha cresciuto".



E aggiunge: "Non prendo le distanze da mia madre. Quello che ha fatto, se è vero, non cambia nulla. Sono cose successe oltre quarant'anni fa".