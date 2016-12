La foto inedita di Papa Giovanni XXIII mentre prega la Madonna

17:01 - Sono passati 56 anni e solo ora esce dagli archivi del fotografo Dante Frosio questa intensa immagine di colui che diventerà Papa Giovanni XXIII. Era il 17 agosto del 1958 quando al Santuario della Madonna della Cornabusa in provincia di Bergamo Roncalli si era recato, come suo solito, a meditare. Pochi giorni dopo il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, per la precisione il 28 ottobre, venne eletto al Soglio di Pietro. Cinquantasei anni dopo, il 27 aprile 2014, viene santificato.