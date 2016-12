01:38 - Un motociclista ha perso la vita in un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, in direzione di Bologna. In seguito all'incidente si sono registrati fino a tre chilometri di coda. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorritori, ma per salvare il motociclista era ormai troppo tardi: la vittima sarebbe morta sul colpo.