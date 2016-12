27 agosto 2014 Il dramma di Arianna, volto e voce Disney: in fin di vita dopo l'incidente in vacanza La 21enne era in viaggio in Thailandia con il fidanzato: un'auto ha travolto il loro motorino. Lui è morto, lei è in prognosi riservata Tweet google 0 Invia ad un amico

13:25 - Una voce e un volto angelici avevano incoronato Arianna Costantin, 21 anni il prossimo 8 ottobre, come star di Disney Channel. Dopo un tragico incidente stradale durante le vacanze in Thailandia l'artista lotta per la vita e piange il fidanzato, Andrea Ferraresi, 24 anni, morto nello scontro.

L'incidente è avvenuto sulle strade della capitale, Bangkok domenica 17 agosto ma la notizia è stata resa nota solo adesso. Secondo quanto riferisce "Il Giorno", i due fidanzati erano in sella alla moto noleggiata sul posto quando sono stati centrati frontalmente da una macchina.



Il giovane, che lavorava in uno studio come tatuatore, sarebbe morto sul colpo, Arianna è invece ricoverata in ospedale, risponde agli stimoli e dovrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico, non si sa ancora se nell'ospedale di Bangkok oppure in Italia.

I familiari di Andrea sono già volati in Thailandia per predisporre il rimpatrio della salma a Bollate, nella piccola frazione di Cascina del Sole, non lontano da Milano.

A Bangkok ci sono anche i genitori di Arianna, volto amato dagli adolescenti che seguono il canale Disney. La ragazza, residente a Paderno Dugnano, sempre nell'hinterland milanese, aveva esordito alcuni anni fa con il concorso Disney My Camp Rock e aveva prestato la voce alla canzone "Il mio nuovo sogno" del film d'animazione "Rapunzel". Lavorava ora nella serie televisiva "In Tour" e incideva diversi brani, alcuni dei quali pubblicati sul suo canale YouTube.