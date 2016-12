20 giugno 2014 I Ris per cinque ore in casa di Bossetti

Durante il sopralluogo usato il luminol I carabinieri del reparto scientifico hanno ispezionato la villetta del muratore bergamasco fermato per l'omicidio di Yara Gambirasio, prelevando alcuni oggetti

19:13 - E' durato quasi cinque ore il sopralluogo dei Ris di Parma all'interno della villetta di Mapello di Massimo Bossetti, il muratore bergamasco fermato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Gli uomini della scientifica avrebbero usato il luminol (composto chimico in grado di rilevare tracce di sangue) in tutta la casa e nella cascina. Inoltre sarebbero stati prelevati alcuni oggetti.