Giovane muore nel Pavese: era andato in coma etilico la notte di Capodanno

12:16 - Un 19enne è morto nel Pavese dopo essere finito in coma etilico la notte di Capodanno. Lo riporta il quotidiano "Il Giorno". Il giovane, Simone Cuccu, era stato soccorso all'esterno di un locale di Vigevano dagli uomini del 118 che erano riusciti a rianimarlo. Trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è morto dopo tre giorni di ricovero.

Complice l'abuso di alcol, il ragazzo si era sentito male poco dopo la mezzanotte e in breve tempo era andato in arresto cardiaco. Sul posto erano intervenute un'ambulanza e un'auto medica del 118. Il gestore del locale ha raccontato che ai tavoli non sono stati serviti superalcolici da far stare male. L'ipotesi è che il ragazzo sia arrivato già dopo aver bevuto abbastanza. A rafforzare questa ipotesi, anche le parole di una amica. "Gli abbiamo detto in tanti e più volte 'smettila di bere' ma lui è andato avanti", ha raccontato la giovane sconvolta dalla morte dell'amico.