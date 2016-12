Giallo nel Milanese, due anziani fratelli trovati morti in casa

23:14 - Potrebbe essere stata una fuga di gas a causare la morte di due anziani, di oltre 80 anni, a Cuggiono, nel Milanese. Sandro Colombo e la sorella Maria vivevano da soli. Probabilmente il loro decesso risale a una decina di giorni fa. Gli investigatori per ora non tralasciano nessuna ipotesi, compresa quella di una rapina o di una intossicazione alimentare.

L'appartamento era in disordine, però gli investigatori sono prudenti nell'ipotizzare l'aggressione da parte di qualcuno in un tentativo di rapina. Non sono stati trovati segni di violenza sui corpi dei due anziani.