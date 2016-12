Garlasco,si decide riapertura caso

07:20 - E' attesa per oggi la decisione sul giallo di Garlasco della Corte d'assise di Milano, davanti alla quale si sta celebrando, con rito abbreviato, il nuovo processo di secondo grado a carico di Alberto Stasi, l'ex studente bocconiano imputato per l'omicidio di Chiara Poggi. I giudici dovranno infatti decidere se disporre l'acquisizione di nuove prove, come chiesto dai legali della famiglia Poggi e dal procuratore generale.