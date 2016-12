22 settembre 2014 Garlasco,periti: "Impossibile che Stasi non abbia calpestato il sangue" Ricostruita la camminata fatta dall'imputato il giorno del delitto in casa di Chiara Poggi. Lui ha sempre negato di aver toccato le chiazze Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:47 - E' quasi impossibile che Alberto Stasi, il 13 agosto 2007, quando entrò nella villetta dei Poggi e scoprì il corpo senza vita della fidanzata Chiara, non abbia intercettato le macchie di sangue sul pavimento. Lo si legge nell'esito della nuova sperimentazione virtuale sulla camminata del giovane, chiesta dai giudici nel nuovo processo di secondo grado nel quale l'ex studente bocconiano dovrà rispondere di omicidio.

Presi in esame altri due gradini - Il parziale esito della sperimentazione è stato illustrato a Bologna dai periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano ai consulenti delle parti e avrebbe stabilito che le possibilità di non intercettare le macchie di sangue sul pavimento dell'abitazione di Poggi sono ancora più ridotte rispetto a quelle indicate dagli esperti nominati del 2009 dal gup di Vigevano Stefano Vitelli.



E questo perché l'esperimento sul percorso effettuato dal giovane è stato esteso, come chiesto dall'accusa e dalla parte civile, ai due gradini e alla zona antistante le scale su cui era riverso cadavere di Chiara. Cinque anni fa il professor Nello Balossino, esperto di elaborazione delle immagini dell'università di Torino, pur senza prendere in considerazione i due gradini imbrattati di sangue, aveva stabilito che, su 78mila simulazioni effettuate al computer, è risultato che Stasi aveva solo una possibilità di non calpestare sangue sulla scena del delitto.



Una possibilità su un milione - Ora le indiscrezioni parlano di una possibilità su un milione in relazione solo alla nuova zona analizzata, ma per avere dati precisi bisognerà attendere la relazione degli esperti nominati dalla Corte che arriverà entro fine settimana.



Poco attendibile l'esame del Dna - Intanto il prof. Francesco De Stefano, ordinario del dipartimento di Scienza e Salute dell'Università di Genova, ha depositato ai giudici la perizia sull'esame mitocondriale del bulbo del capello corto castano trovato nel palmo della mano sinistra di Chiara (a causa dello scarso materiale a diposizione non è stato possibile avere informazioni) e sulle tracce di dna maschile individuate su alcuni frammenti di unghie della ragazza. Le analisi, che hanno portato a evidenziare solo 5 marcatori tutti compatibili con quelli di Stasi, hanno dato esiti considerati non sufficientemente attendibili.