18:25 - "Quando ci vediamo facciamo i piccioni per un mese intero". E ancora: "Coccole a raffica", "Mi manchi"... Sono i messaggi in chat che Alberto Stasi e Chiara Poggi si sono scambiati pochi giorni prima dell'omicidio della ragazza, avvenuto il 13 agosto del 2007. Fin da subito Alberto è l'accusato. Ma da queste conversazioni tutto sembra tranne che il rapporto tra i due fosse teso o in crisi.

La chat tra i due ragazzi viene pubblicata per la prima volta dal settimanale Giallo. "Occhi di ghiaccio, freddo, poco affettuoso: così è stato descrittto in questi anni Alberto Stasi - scrive la rivista -. Queste conversazioni mostrano invece un ragazzo dolce e affettuoso".



Stasi è stato assolto due volte, in primo e secondo grado. Ma ora attende di affrontare un nuovo processo di Appello dopo che, nell'aprile del 2013, la prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Milano e dei genitori di Chiara contro la sentenza della Corte d'Assise d'appello.