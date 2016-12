Furti in case: arrestati sei cileni

07:20 - I carabinieri di Pavia hanno arrestato sei persone di nazionalità cilena responsabili di una serie di furti in abitazioni della Lombardia. In un mese la gang aveva messo a segno 119 colpi. Nell'operazione è stato anche sequestrato un bottino del valore complessivo di circa 300mila euro. Tre dei criminali sono stati arrestati in flagranza di reato mentre stavano compiendo un furto nell'appartamento di una donna a Capriolo, nel Bresciano.