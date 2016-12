00:31 - Un ciclista bergamasco di 58 anni è stato travolto e ucciso mentre percorreva via Belvedere a Suisio, nell'Isola bergamasca. L'uomo, che viveva a Bottanuco, si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto che proveniva dalla direzione opposta. E' morto sul colpo per le gravissime lesioni riportate. Vano l'intervento del 118. Illeso, invece, l'automobilista. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.