Formigoni: non ho villa in Sardegna

15:36 - "Tranquillizzo tutti, non ho mai posseduto nemmeno la centesima parte di 49 milioni di euro e non ho mai avuto una casa in Sardegna". Così l'ex presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, commenta la notizia dei sequestri di beni e immobili decisi dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul caso Maugeri. "Su uno dei miei due conti correnti - aggiunge il senatore di Ncd - figura un attivo di 18 euro, sull'altro un passivo di 75mila euro".