17:46 - La Procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex leader della Lega Nord, Umberto Bossi, per i suoi figli, Riccardo e Renzo, e per altre sei persone nell'ambito della vicenda della gestione dei fondi del Carroccio. Le accuse, a vario titolo, sono di appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato per circa 40 milioni di euro. Chiesta l'archiviazione per l'ex vicepresidente del Senato Rosi Mauro.