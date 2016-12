17 giugno 2014 Follia omicida nel Milanese: due persone ferite e un morto La polizia ha fermato l'autore delle aggressioni: è un uomo di 34 anni e avrebbe agito in preda a un raptus. Vagava nudo nei pressi del Parco Nord a Bresso Tweet google 0 Invia ad un amico

06:51 - Il cadavere di un uomo colpito da alcune coltellate è stato trovato a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il corpo del 52enne era in un autolavaggio. Altre due persone sono state trovate con ferite da arma da taglio nel raggio di poche decine di metri. La polizia ha fermato Davide Frigatti, di 34 anni. Secondo gli investigatori, avrebbe agito in preda a un raptus: al momento dell'arresto vagava nudo nei pressi del parco Nord a Bresso.

Feritore ha precedenti penali - Si chiama Davide Frigatti e ha dei precedenti l'uomo di 34 anni che ha ucciso a coltellate una persona e ferito altri due passanti nel Milanese. La polizia lo ha arrestato per omicidio al termine dell'interrogatorio svolto negli uffici della Squadra mobile nella questura di Milano. Frigatti ha diversi precedenti per spaccio e uno per furto risalente al 1998. E' celibe, vive con i genitori e non ha un lavoro fisso. Al momento era in prova presso un'agenzia pubblicitaria.



Ricostruita la sequenza delle aggressioni -Gli investigatori hanno anche ricostruito la sequenza delle aggressioni, anche se sono ancora a lavoro per delineare l'esatta dinamica. Alle 14.20 ha colpito il pensionato di 68 anni al parco Nord, alle 15 il gestore della stazione Shell di Sesto San Giovanni, e circa dieci minuti dopo ha accoltellato a morte il 52enne Franco Mercadante all'interno del suo autolavaggio a Cinisello Balsamo.



I feriti sono gravi, hanno 68 e 55 anni - Le due persone ferite sono Francesco S., di 55 anni, gestore della stazione di servizio Shell di Sesto San Giovanni, e Dario D., di 68 anni, colpito mentre passeggiava al Parco Nord. Entrambi sono stati trasportati in condizioni gravi in ospedale, uno al Niguarda e l'altro al San Gerardo di Monza.



Cognata della vittima: come lo dico a sua madre? - "Adesso come faccio, come lo dico a sua madre?". Così Grazia, cognata di Franco Mercadante, urla in lacrime, parlando al telefono con un conoscente. Il cadavere dell'uomo è stato trovato da un dipendente e l'aggressione sarebbe stata registrata dalle telecamere interne.



L'evento ha riportato alla mente gli omicidi a colpi di piccone compiuti l'11 maggio 2013 da Adam Kabobo, il ghanese condannato a 20 anni.



Le tre aggressioni in un'ora e mezza - E' avvenuto tutto in circa un'ora e mezza. Tanto ci avrebbe messo l'aggressore a ferire due persone e ad ucciderne un'altra in luoghi e momenti diversi. Il 34enne ha colpito per la prima volta intorno alle 14.30 ferendo un primo passante. Poi si è spostato a piedi e alle 15.30 ha aggredito e ucciso con una coltellata alla gola l'addetto dell'autolavaggio. Poi, spostandosi forse a bordo di un'auto rubata, è giunto al Parco Nord dove ha ferito un'altra persona e poi è scappato a piedi urlando frasi sconnesse e cercando di togliersi gli abiti insanguinati. Così è stato trovato dagli agenti che si stavano recando sul posto delle aggressioni e lo hanno visto correre a torso nudo in mezzo alla strada.