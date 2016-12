Finto pensionato evade 5 milioni

13:45 - Il suo tenore di vita, così diverso da quello degli altri pensionati, ha insospettito la guardia di finanza. E dalle indagini è emerso che l'imprenditore, residente ufficialmente in Sudamerica ma, in realtà, domiciliato nella sua villa di Castellanza (Varese), aveva evaso 5 milioni di euro al Fisco. L'uomo è stato denunciato per aver "avere omesso di presentare le dichiarazioni di redditi e ricavi delle sue attività detenute all'estero".