Fanno cadere maestra durante zuffa in cortile, due bimbi sospesi dall'asilo

15:58 - Sospesi dall'asilo per un mese perché, durante una zuffa, hanno fatto cadere la maestra. E' la punizione inflitta a due bambini della scuola materna "Arcobaleno" di Villasanta (Monza). In più i piccoli non potranno neppure prendere parte alla festa di fine anno. L'insegnante aveva cercato di calmare i due bimbi che stavano litigando in cortile, ma era caduta per terra procurandosi un ematoma.

I due bimbi, figli di genitori di origine nordafricana, hanno appena compiuto 6 anni e stavano frequentando l'ultimo anno all'asilo, le cui attività terminano il 27 giugno. La decisione della dirigente scolastica ha scatenato la reazioni della maggior parte delle mamme della materna, che hanno affisso ai cancelli un cartellone con scritto "la scuola è educazione, non espulsione".