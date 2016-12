Falsi biglietti treno: 2 denunciati

09:10 - La Polfer ha denunciato per truffa due giovani di 23 anni responsabili di stampare biglietti ferroviari per poi venderli agli studenti universitari degli atenei milanesi. L'inchiesta ha appurato che i due ragazzi, con la scusa di fare un sondaggio per conto di Trenord, avvicinavano gli studenti facendo compilare un questionario e dopo proponevano loro l'acquisto di carnet da 10 biglietti al costo di 55 euro invece che di 80.