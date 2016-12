17:37 - Cieca assoluta, non autosufficiente e con un assegno d'invalidità. Questo comunque non impediva ad una donna milanese di andare al mercato, dal sarto e di muoversi con i mezzi pubblici. Per 25 anni la falsa cieca ha ricevuto un assegno mensile per un totale di 124mila euro. Inoltre, la 71enne possedeva un patrimonio immobiliare di mezzo milione di euro. E' stata scoperta e denunciata dai finanzieri di Milano.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato al sequestro della somma percepita dalla donna durante la truffa. In tutto, 124mila euro incassati con assegni di invalidità mensili. La falsa cieca risultava non vedente al cento per cento e non autosufficiente, ma durante le indagini è stata filmata mentre andava al mercato, dal sarto e sbrigava le sue attività in maniera autonoma.



I finanzieri sono risaliti alla donna dopo una denuncia e hanno acquisito la sua documentazione sanitaria. La falsa cieca è inoltre proprietaria di un patrimonio immobiliare superiore a 500mila euro.