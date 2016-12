Expo, sospesi lavori autostrada

21:18 - Dopo un lungo braccio di ferro, il Consiglio di amministrazione della Pedemontana, un'autostrada lombarda in costruzione a nord di Milano che nei lavori sta facendo lavorare 3.300 persone, ha deciso di sospendere i cantieri. Mancano tra l'altro 400 milioni di finanziamento del pool di banche per la variante Expo e il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica alla "defiscalizzazione" dell'opera.