19:21 - Ha ottenuto gli arresti domiciliari Primo Greganti, arrestato l'8 maggio nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta cupola che pilotava gli appalti legati a Expo. Lo ha deciso il Riesame di Milano, accogliendo la richiesta del suoi legali presentata per ragioni di salute dopo un'operazione chirurgica. L'ex "Compagno G", ora al Policlinico di San Donato, lunedì sarà ricoverato in una clinica per la riabilitazione.