Expo, pm dicono "no" a scarcerazione di Angelo Paris ed Enrico Maltauro

18:24 - I pm di Milano, Claudio Gittardi e Antonio D'Alessio, hanno formulato parere negativo alle istanze di scarcerazione presentate al gip dalle difese dell'ex manager Expo, Angelo Paris, e dell'imprenditore vicentino, Enrico Maltauro. I due sono stati arrestati più di un mese fa nell'inchiesta sulla presunta "cupola degli appalti". Secondo i pm, restano ancora aspetti da chiarire. Il gip di Milano, Fabio Antezza, dovrebbe decidere entro mercoledì.

Gli inquirenti hanno dato u parere negativo perché ci sono ancora aspetti da chiarire e alcune loro risposte non li hanno convinti. Per Maltauro, difeso dai legali Giovanni Maria Dedola e Paolo Grasso, così come per Paris, assistito da Luca Troyer e Luca Ponzoni, non sono venute meno, dunque, secondo i pm, le esigenze cautelari. In particolare Paris, a detta dei pm, non avrebbe fornito una ricostruzione lineare sulla presunta turbativa d'asta per l'appalto Expo relativo alle "architetture di servizi". Per quanto riguarda Maltauro, invece, i magistrati hanno ancora la necessità di sentire a verbale altre persone e concludere così un altro giro di interrogatori.