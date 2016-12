Expo,Maroni indagato: sono sorpreso

17:07 - "Sono assolutamente sereno e allo stesso tempo molto sorpreso". Lo ha detto Roberto Maroni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Busto Arsizio per "induzione indebita a dare o promettere utilità per presunte irregolarità in due contratti di collaborazione a termine su progetti per Expo". "Per quanto a mia conoscenza è tutto assolutamente regolare, trasparente e legittimo", ha dichiarato il governatore lombardo.