Expo, Greco: Frigerio chiese soldi

15:20 - Gianstefano Frigerio, ex parlamentare Dc passato in Fi, avrebbe chiesto all'imprenditore Bruno Greco un "contributo" per le Europee. A dirlo ai pm è stato lo stesso Greco, aggiungendo di non aver versato nulla a Frigerio, in carcere per l'inchiesta milanese sulla presunta "cupola degli appalti" e di avergli detto che sarebbe stato disposto a dare un contributo al giornale gestito dal figlio, Angelo, tramite un'inserzione pubblicitaria.