12:30 - Gianstefano Frigerio, ex segretario regionale della Dc lombarda ed ex parlamentare di Forza Italia, arrestato nell'inchiesta sull'Expo, era il "referente" per alcuni appalti della sanità. A sostenerlo è stato Enzo Costa, imprenditore del settore delle pulizie, interrogato dal pm. Costa ha spiegato di aver versato soldi a Frigerio per continuare a lavorare all'ospedale di Melegnano, malgrado avesse vinto la gara d'appalto.