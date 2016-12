13:53 - Fabrizio Corona è stato assolto dal Tribunale di Milano dall'accusa di evasione fiscale. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno e 9 mesi per l'ex fotografo dei vip, in aula con la madre alla lettura della sentenza. "Mio figlio può aver fatto degli errori ma non è un criminale. E' solo una persona che ha sbagliato. Oggi è stata fatta giustizia", ha detto Gabriella Corona dopo l'assoluzione.

Smontata quindi la tesi dell'accusa, secondo cui Corona aveva evaso un milione e 300mila euro nel biennio 2007/2008 dichiarando redditi inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti.



"E' stato assolto perché il fatto non sussiste - ha spiegato il suo legale, Ivano Chiesa -. In passato gli sono state inflitte pene troppo alte a partire da quella per il caso Trezeguet: stiamo pensando di chiedere la revisione del processo".



L'avvocato ha poi aggiunto che Corona "è un detenuto modello: in carcere ha scritto un libro, partecipa a varie iniziative, gioca a calcio e ha fatto anche lo 'spesino', portando da mangiare ai detenuti".