8 luglio 2014 Esonda il Seveso, Milano finisce sott'acqua

Il sindaco Pisapia: "Risarciremo i cittadini" Oltre 2mila famiglie senza elettricità per ore, allagamenti e traffico paralizzato. Il capoluogo lombardo ora conta i danni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:58 - Allagamenti, blackout elettrici, traffico paralizzato e tanti disagi. E' il risultato dell'esondazione del Seveso, avvenuta alle prime ore del mattino di martedì a Milano. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo in serata. Il capoluogo lombardo conta ora i danni e il sindaco della città, Giuliano Pisapia, promette: "Il Comune risarcirà i cittadini per i danni provocati dall'esondazione".

L'esondazione nella notte - Il Seveso è esondato alle 2.50 di notte a Milano in zona Niguarda. Alcune vie della città, in particolare nel quartiere Isola, sono rimaste per ore allagate e al buio. L'area colpita è stata molto più vasta rispetto alle esondazioni del Seveso avvenute negli anni più recenti: se il punto di origine rimane la zona Niguarda, questa volta l'acqua si è allargata fino a viale Suzzani, via Ca' Granda, viale Sarca, viale Fulvio Testi, invadendo viale Zara, piazza Sondrio e il quartiere Isola, dove in particolare sono finite sott'acqua via Jacopo dal Verme, piazza Segrino, via Lario, piazza Lagosta fino a via Pola.



Il Comune: "Usare l'auto solo se indispensabile" - Il Comune di Milano ha invitato i cittadini a non usare l'auto "se non è indispensabile". "Il traffico è molto rallentato - ha precisato Palazzo Marino in mattinata - se non è indispensabile vi consigliamo di non usare l'auto". Su Twitter l'azienda di trasporti Atm ha informato sui disagi alla circolazione di autobus e metropolitane.



Oltre 2mila famiglie senza corrente - Oltre 2mila le utenze rimaste senza energia elettrica a Milano. E' quanto si apprende dall' A2a, che ha messo in campo tutte le squadre disponibili in azione per svuotare le cabine elettriche dall'acqua con le idrovore, con l'ausilio anche dei tecnici dell'Amsa (l'azienda di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Milano), per ripristinare il servizio.



Pre-allerta per il livello del Lambro - E' scattata la pre-allerta per il livello del fiume Lambro tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. Il Comune di Sesto avvisa dei possibili problemi alla viabilità che potrebbero verificarsi nelle prossime ore. Da martedì mattina è stata chiusa la circolazione su via San Maurizio, in entrambi i sensi. A Monza - dove piove a intermittenza - il fiume è ancora entro i parametri.



Milano, 60mm di acqua in 5 ore - Oltre 60 millimetri d'acqua nel giro di cinque ore sono caduti la notte scorsa su alcuni quartieri di Milano. E' quanto spiega Samantha Pilati, esperta dell'Osservatorio meteo di Milano Duomo. La stazione Centro dell'Osservatorio ha fatto registrare dall'una alle sei 61 millimetri, circa il 90% dei quali si è abbattuto sulla città fra le 2.10 e le 3.10. L'esondazione del fiume è iniziata alle 2.50.