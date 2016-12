Escursionisti morti in Valchiavenna Un alpinista precipita nel Trentino

19:58 - Due persone, un uomo e una donna, sono morte durante un'escursione nella zona del Pizzaccio, in una valle laterale della Valchiavenna. L'incidente è avvenuto attorno alle 14, a quota 2.400 metri, in una zona impervia, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio). Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che stanno recuperando i corpi.

Sono stati investiti da una scarica di sassi mentre erano impegnati nell'ascensione al Pizzaccio. Colpiti alla testa dai sassi hanno perduto l'equilibrio sul sentiero che stavano percorrendo precipitando nel vuoto per circa 150 metri, quando erano ormai vicini alla vetta. Le vittime sono Lino Pozzoli, 69 anni, di Inverigo (Lecco) e Valeria Nunzi, 54 anni, originaria di Città di Castello (Perugia) ma residente a Lierna (Lecco).



Trento, precipita e muore alpinista - Un alpinista è precipitato e morto sul Cimon della Pala (3.192), in Trentino. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino e trasportata in elicottero nella camera mortuaria a San Martino di Castrozza. L'uomo aveva da poco finito di percorrere la ferrata Bolver-Lugli quando si è allontanato dalla figlia per andare a controllare la via di discesa lungo la Valle dei Cantoni. L'alpinista però ha perso l'equilibrio precipitando per 80 metri.