Escursionista muore nel Bergamasco

16:07 - Un escursionista è precipitato in montagna per circa 50 metri morendo sul colpo, a Cassiglio, nel Bergamasco. L'uomo si trovava lungo il sentiero 101 quando è caduto in un dirupo, facendo un volo di circa 50 metri. La vittima è Giuseppe Moletta, 66 anni, di Vedano al Lambro (Monza e Brianza). L'uomo era diretto al passo Baciamorti: lungo il sentiero delle Orobie, a 1.200 metri di quota, è scivolato ed è finito in un canalone, morendo sul colpo.