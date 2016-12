Droga, condannati 3 agenti Polfer

15:59 - Tre agenti della Polfer di Lambrate, a Milano, sono stati condannati a pene fino a 12 anni e 8 mesi di reclusione perché avrebbero messo in atto per oltre un anno una serie di blitz illegali, sottraendo denaro e droga a immigrati e spacciatori. Lo ha deciso il gup di Milano, che ha condannato i tre a pene anche superiori rispetto a quelle chieste dalla Procura. Erano accusati di associazione per delinquere, peculato e spaccio di stupefacenti.